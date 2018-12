Ladja Aquarius v Sredozemlju ne bo več reševala migrantov

Na odločitev se je že odzval italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je na profilu na Facebooku zapisal: "Manj prevozov migrantov, manj jih bo prispelo in manj bo mrtvih. Kar tako naprej." Odzvala se je tudi predsednica francoskega skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen, ki je tvitnila, da je to "odlična novica".

Od oktobra privezana v pristanišču v Marseillu

Ladja Aquarius, ki jo upravljata nevladni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja, je že od oktobra, ko ji je Panama na zahtevo italijanske desničarske vlade preklicala dovoljenje za plovbo pod njeno zastavo, privezana v pristanišču v Marseillu.

Simbol diplomatske krize

Ladja Aquaris je postala simbol diplomatske krize pri upravljanju migrantskega vala v Evropo, potem ko je junija Italija zanjo zaprla pristanišča in je s 630 prebežniki na krovu obstala sredi Sredozemskega morja.

Kot so opozorili Zdravniki brez meja, so prisiljeni končati reševalne akcije Aquariusa. Opozorili so na po njihovem mnenju katastrofalno zunanjo politiko Evropske unije na področju migracij. Države EU na čelu z Italijo so sabotirale prizadevanja tistih, ki so v morju skušali reševati življenja, so poudarili in opozorili, da bo zaradi konca delovanja Aquariusa v morju še več žrtev.

Aquarius je iz Sredozemskega morja rešil skoraj 30 tisoč migrantov. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je od leta 2013 v Sredozemskem morju umrlo približno 15 tisoč migrantov. V tem obdobju jih je na italijanski obali pristalo približno 600 tisoč.