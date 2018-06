V Sredozemlju se je prepolovilo število pribežnikov

Od začetka leta se je v Sredozemlju v primerjavi z lanskim letom več kot prepolovilo število pribežnikov. Do 6. junija letos so zabeležili 33.400 ljudi, ki so pribežali v Španijo, Italijo in Grčijo. V enakem obdobju lani jih je bilo dobrih 73.000, je danes v Ženevi sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM).