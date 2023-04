V središču Pariza oropali znamenito draguljarno

Videoposnetek, objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje dva črna motorja, parkirana na pločniku pred draguljarno. Na posnetku v črno oblečen moški s čelado na glavi in pištolo v roki očitno stoji na straži, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kasneje je mogoče videti tri moške, ki s prizorišča pobegnejo na dveh motorjih.

Tožilstvo v Parizu je sporočilo, da je sprožilo preiskavo oboroženega ropa.

Trgovina italijanskega draguljarja Bulgari na trgu Vendome je bila tarča roparjev tudi septembra 2021, ko so oboroženi moški z zamaskiranimi obrazi odnesli za 10 milijonov evrov izdelkov. Po ropu je policist enega od storilcev ranil v nogo in ga aretiral. Ropar je bil kasneje obtožen in so ga zaprli. Junija 2022 sta bila aretirana še dva osumljenca, ki sta bila takrat stara 26 in 37 let. Prav tako sta bila obtožena in sta v preiskovalnem zaporu, poroča AFP.