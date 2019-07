V spopadu tolp v brazilskem zaporu ubitih 52 ljudi

Spopadi v močno prenatrpanem zaporu so izbruhnili zjutraj po lokalnem času v zaporu Altamira, končali pa so se po petih urah. Zaporniki so za talca vzeli dva paznika, ki pa so ju nato izpustili.

Posnetki nadzornih kamer prikazujejo gost črn dim, ki se vije iz dela stavbe, in zapornike, ki sedijo na strehi. Nekatere žrtve so umrle zaradi zadušitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

300 tisoč zapornikov preveč

V spopadih med tolpami je bilo v mesecu maju v zaporih v brazilski zvezni državi Amazonas ubitih najmanj 55 ljudi. Večina žrtev je umrla zaradi zadušitve, je takrat potrdila zvezna vlada, ki je poslala okrepitve za povečanje varnosti v zaporih.

V brazilskih zaporih je približno 708 tisoč zapornikov, kar je skoraj 300 tisoč več, kot je njihova uradna zmogljivost.