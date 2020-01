V spopadih na univerzi v New Delhiju več deset poškodovanih

Na kampusu prestižne univerze Jawaharlal Nehru v indijskem New Delhiju so v nedeljo izbruhnili spopadi med rivalskimi študentskimi skupinami, v katerih je bilo po podatkih policije poškodovanih več deset ljudi. Opozicija odgovornost za spopade pripisuje študentski organizaciji, povezani s premierjem Narendro Modijem.

"Zvečer sta se dve skupini spopadli in nekaj študentov je poškodovanih," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija. "Uprava univerze je policijo prosila, naj vstopi na kampus," so dodali.

Na video posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti skupino več zamaskiranih posameznikov, kako s palicami tolčejo po študentih. Pristnost posnetkov sicer ni potrjena, poroča STA.

V opozicijski komunistični stranki so napad opisali kot zaroto med upravo univerze in "pretepači" študentske skupine, povezane s stranko indijskega premierja Narendre Modija Bharatiya Janata (BJP). "Gre za načrtovan napad tistih na oblasti, ki se bojijo kritičnosti na univerzi," so povedali v komunistični stranki.

V BJP so se distancirali od napada, ki so ga označili za "brezupen napad anarhističnih sil". "Univerze morajo ostati kraj učenja in izobraževanja," so poudarili.

Gre za zadnjega v vrsti nasilnih spopadov, v katerih je v zadnjem času v Indiji umrlo najmanj dvajset ljudi. Indijo namreč od decembra pretresajo protesti proti zakonu o državljanstvu, ki predvideva poenostavljen postopek za pridobitev državljanstva za nemuslimanske priseljence iz sosednjih, večinsko muslimanskih držav - Afganistana, Bangladeša in Pakistana, še piše STA.