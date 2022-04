Raziskovalci so v španskem mestu Valladolid nedavno našli prvo grobnico Krištofa Kolumba, pomorščaka iz 15. stoletja, ki je odkril Ameriko. Že dolgo je znano, da je bil po smrti leta 1506 pokopan v Valladolidu, vendar točna lokacija njegove grobnice do zdaj ni bila znana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tri leta po smrti so njegove ostanke odpeljali v njegov družinski mavzolej v mestu Sevilla, v naslednjih stoletjih pa so jih še večkrat prestavili, preden so jih leta 1898 vrnili v Sevillo.

Z uporabo vzorcev DNK iz drobcev kosti, odvzetih iz grobnice v Sevilli, je skupina forenzikov pod vodstvom Univerze v Granadi leta 2005 potrdila, da tam shranjeni posmrtni ostanki dejansko pripadajo Kolumbu.

Raziskovalci so zdaj določili, da je bil najprej pokopan v samostanu sv. Frančiška v Valladolidu, ki ne obstaja več, kar so ugotovili po "podrobni zgodovinski preiskavi, ki so jo potrdili z zemeljskimi radarji", je v izjavi zapisal španski pomorski muzej, ki je pomagal voditi študijo. Tam je trenutno poslovna cona.

Del posmrtnih ostankov tudi v Dominikanski republiki

Raziskovalci so pregledali vzorce s pokopališča v Sevilli in ugotovili, da se ujemajo z lokacijo v Valladolidu, ki je bila izkopana. Zgodovinarji in arheologi so od takrat v 3D poustvarili dimenzije kapele v Valladolidu, v kateri so bili Kolumbovi ostanki.

Leta 1544 so njegove posmrtne ostanke v skladu z navodili, ki jih je zapustil, prestavili iz Seville v glavno mesto Dominikanske republike Santo Domingo. Leta 1795 so njegove kosti preselili v Havano, nato pa so jih poslali nazaj čez Atlantik in leta 1898 vrnili v Sevillo.

Dominikanska republika sicer trdi, da je Kolumb pokopan v svetilniku v Santo Domingu. Tudi raziskovalci, ki so leta 2005 preiskovali DNK, so ocenili, da bi lahko, čeprav so kosti v Sevilli njegove, tudi grobnica v Santo Domingu hranila del njegovih posmrtnih ostankov.

Kolumba šolski učbeniki označujejo za odkritelja Novega sveta, mnogi pa menijo, da je spodbudil leta genocida nad staroselci v Ameriki, še poroča AFP.