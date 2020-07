V Baltimorju protestniki porušili Kolumba #video

V luči protestov so se v mnogih mestih odločili rušiti spomenike tistih oseb, ki jih lahko povežemo s sužnjelastništvom in kolonializmom.

Prejšnji mesec so Kolumbov kip odstranile lokalne oblasti v San Franciscu. Kot so povedali, si kljub izjemnim dosežkom ne zasluži čaščenja, saj ga v ZDA povezujejo predvsem z obdobjem genocida nad staroselci ameriške celine, potem ko jo je Kolumb odkril.

Same happened in San Francisco’s North Beach. https://t.co/6ytLFBrTJT

Baltimore just tore down their Colombus Statue. This isn’t stopping anytime soon. pic.twitter.com/LEg1kF8HrJ