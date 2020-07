Trump protestnikom: ''Njihov namen je uničevanje!''

"Trenutno smo v procesu premagovanja radikalne levice, v procesu premagovanja marksistov, anarhistov, agitatorjev in razbojnikov." Tako je Donald Trump izpred Bele hiše nagovoril občinstvo ob dnevu neodvisnosti ZDA. "Vedno so obstajal tisti, ki skušajo lagati o preteklosti, da bi dobili moč v sedanjosti, tisti, ki lažejo o naši zgodovini, tisti, ki želijo, da nas je sram tega, kdo smo," je dodal Trump.

V času njegovega govora so v bližini potekali mirni protesti, ki so pozivali k rasni enakosti. "Njihov cilj je uničenje," se je medtem v borbenem tonu nadaljeval Trump. Lotil se je tudi protestnikov, katerim očita rušenje spomenikov zgodovinskih osebnosti Združenih Držav.

"Njihov cilj je rušenje," je Trump povedal glede protestnikov. Protesti v ZDA proti policijskemu nasilju, ki so nato prerasli v proteste proti sistemskemu rasizmu so očitno trn v peti Donalda Trumpa.

Ameriški predsednik je izpostavil napredek države v boju z virusom covid-19, čeprav se epidemološka slika v ZDA iz dneva v dan slabša. Za nastalo pandemijo je ob tem še obtožil Kitajsko, ki bi po njegovem morala nositi popolno odgovornost in posledice za nastalo situacijo. Ob tem je zagotovil, da bodo imele ZDA na voljo cepivo proti virusu še pred koncem tega leta.

Kljub kritikam glede ravnanja Trumpa v pandemiji, je v govoru omenil, da je 99 odstotkov vseh okužb bilo popolnoma neškodljivih, čeprav po poročanju BBC za takšno izjavo nima dokazov, ob tem pa je očitno pozabil na trenutno število mrtvih v ZDA zaradi virusa, ki se nezaustavljivo približuje številki 130.000. Podatki univerze John Hopkin so pokazale, da se je v ZDA samo v petek z virusom okužilo več kot petdeset tisoč ljudi. ZDA je tudi nosilka trenutnega največjega števila okuženih in umrlih za covid-19.

Oglasil se je tudi Trumpov protikandidat na prihajajočih volitvah, Joe Biden. V svojem sporočilu javnosti na Twitterju je obljubil, da bo iz države izkoreninil rasizem, ob tem pa je priznal, da "Amerika ni pravljica". "Sedaj imamo priložnost, da marginaliziranim, demoniziranim, izoliranim in zatiranim uresničimo ameriške sanje," je še pripisal.

Ob tem je Trumpa obtožil uničevanja, ki je z enakimi besedami naslovil protestnike: "Vsak dan najde nove načine za omadeževanje in uničevanje naše demokracije, od neutemeljenih napadov na naše volilne pravice do uporabe vojaške sile proti Američanom, ki mirno protestirajo za rasno pravičnost.

