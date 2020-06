Američani rušijo kipe Krištofa Kolumba #video

V Bostonu so v sredo obglavili kip italijanskega morjeplovca Krištofa Kolumba, v Richmondu so ga podrli, zažgali in vrgli v jezero. Protirasistični naboj, ki je izbruhnil po smrti Georgea Floyda v Minneapolisu, udarja tudi ob simbole, ki so za številne v ZDA rasistični.

Krištof Kolumb je sicer v ZDA pod udarom že nekaj zadnjih let. Italijan je leta 1492 med iskanjem nove poti proti Aziji za špansko krono trčil ob tisti čas za Evropo neznano celino. Italijanski priseljenci v ZDA so ga uspešno prodali kot odkritelja Amerike, čeprav obstaja več kot dovolj zgodovinskih dokazov, da je že v 10. stoletju na obalo Kanade podobno kot Kolumb ob San Salvador prispel vikinški morjeplovec Leif Erikson, piše STA.

Kolumba imajo za simbol začetka genocida, iztrebljanja in zasužnjevanja

Vikingom niso postavljali spomenikov, sicer pa njihova pot ni pomenila splošne invazije Evropejcev na ameriško celino, ki je sledila Kolumbovi poti. Potomci ameriških Indijancev imajo Kolumba za simbol začetka genocida, iztrebljanja in zasužnjevanja.

Takšno mnenje se širi in številna mesta so praznik Kolumbov dan, ki je 12. oktobrja, že preimenovala v dan domorodnega prebivalstva. Sicer ne vsa, saj je na primer v New Yorku italijanska skupnost preveč vplivna, vendar pa morajo zadnja leta na praznik policisti dodatno varovati Kolumbove spomenike. V Bostonu, kjer so ga zdaj obglavili, ga bodo premestili v muzej, v Richmondu ga morajo najprej potegniti iz jezera, še piše STA.

Po ZDA z javnih mest odstranjujejo kipe generalom nekdanje konfederacije

Po ZDA, ki so jih zajeli protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju, zdaj z vidnih javnih mest odstranjujejo predvsem kipe generalom nekdanje konfederacije, ki se je želela v 19. stoletju odcepiti od ZDA, da bi ohrani suženjski sistem. Poraženi južnjaki so sicer izjemno uspešno poraz spremenili v zmago, saj imajo po ZDA skoraj več spomenikov, kot jih imajo generali zmagovitega Severa oziroma osovraženi jenkiji, piše STA.

Umaknili tudi film V vrtincu

Pomagal je tudi Hollywood s filmi, ki so poveličevali "borce za svobodo" in vojsko ZDA prikazovali kot zločinske okupatorje. Med njimi je slaven film V vrtincu, ki je o ameriški državljanski vojni "izobrazil" ne le generacije Američanov, ampak tudi ljudi po svetu. Televizija HBO se je odločila, da ga umakne s svojega programa, ker potvarja zgodovino, in vnela se je huda razprava o tem.

Nad kip Krištofa Kolumba so se spravili tudi v Miamiju. Foto: Reuters

Vrstijo se tudi zahteve, da ameriške oborožene sile spremenijo imena svojih desetih oporišč, ki ironično nosijo imena generalov konfederacije, ki so se borili proti ZDA.

"Ti ljudje so bili izdajalci. Ne moreš uiti ironiji, da so oporišča poimenovana po ljudeh, ki so se z orožjem uprli ZDA, ker so želeli ohraniti pravico, da zasužnjijo druge. Poleg tega je bila večina generalov, katerih imena nosijo oporišča, nesposobnih ali slabih poveljnikov," je po pisanju STA v reviji The Atlantic napisal nekdanji poveljnik zveze Nato, upokojeni general David Petraeus.

Trump bo branil imena oporišč

Ameriški predsednik Donald Trump se je nemudoma zavzel za ohranitev imen, ne glede na to, da mornarica odstranjuje konfederacijske simbole, enako so storili marinci, kopenska vojska pa nima načeloma nič proti preimenovanju oporišč. "Ti spomeniki in zelo mogočne baze so postali del velike ameriške dediščine in del zgodovine zmag, zmage in svobode," je tvitnil Trump in ni pojasnil, kako poraženi generali v državljanski vojni simbolizirajo zmago oziroma kako borci za ohranitev suženjstva simbolizirajo svobodo, poroča STA.

"Moja vlada ne bo niti pomislila na preimenovanje teh veličastnih in legendarnih vojaških ustanov. V našo zgodovino največje države na svetu se ne bo posegalo," je zagotovil Trump, ki bo branil imena oporišč, kot so Fort Bragg, Fort Hood in Fort Benning

Zagovorniki ohranitve konfederacijskih spomenikov v ZDA trdijo, da gre pač za del zgodovinske dediščine, potomci sužnjev pa imajo o tej dediščini svoje mnenje in zdaj, po protestih zaradi novega primera policijskega nasilja nad temnopoltimi, jim je, kot kaže, dokončno prekipelo, poroča STA.

Sporni kipi so tudi v kongresni palači

Spomenikom se slabo piše tudi v kongresni palači, kjer imajo 11 kipov južnjaških generalov in uradnikov. Predsednica predstavniškega doma kongresa, demokratinja Nancy Pelosi, je že zahtevala njihovo odstranitev. "Kipi v kongresu morajo utelesiti najvišje ideale naše države. Spomeniki ljudem, ki so zagovarjali okrutnost in barbarizem, so groteskna žalitev tem idealom, saj simbolizirajo sovraštvo, ne pa dediščine," je po navajanju STA sporočila Pelosijeva.

Novih razmer se zavedajo tudi v najbolj "belem" od vseh ameriških športov razen hokeja na ledu - na avtomobilskih dirkah Nascar, kjer so se odločili, da bodo odstranili in prepovedali južnjaško konfederacijsko zastavo, ki je tekme do zdaj krasila skoraj bolj kot ameriška zastava, še poroča STA.