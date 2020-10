Američani na Kolumbov dan znova rušili spomenike

V Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon so protestniki v ponedeljek zrušili kipa predsednikov Theodorja Roosevelta in Abrahama Lincolna ter vandalizirali Zgodovinsko društvo Oregona, da so s tem izrazili protest proti nacionalnemu prazniku Kolumbov dan.

Protesters toppled statues of Presidents Roosevelt and Lincoln in Portland for #IndigenousPeoplesDay.



They painted “Dakota 38” on Lincoln, who ordered the hanging of 38 Dakota men for fighting white settlers over loss of land. It’s the largest mass execution in U.S. history. pic.twitter.com/lncjB8CtQ0 — AJ+ (@ajplus) October 12, 2020

Spomeniki so tarča protestnikov vse od poletja, ko se je jeza zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi razširila na simbole za marsikoga problematične preteklosti. Theodore Roosevelet menda ni bil preveč naklonjen domorodnim Američanom, ki so jih belopolti priseljenci skoraj iztrebili. Lincolnov spomenik pa je bil tarča, ker je med svojim mandatom odobril obešanje Indijancev, ki so napadli belce, navaja STA.

Protestniki so se nato spravili na Zgodovinsko društvo Oregona in tam uničevali zgodovinsko dediščino, med drugim dediščino temnopoltih Američanov. Policija je aretirala tri osebe, razgrajači pa so poškodovali tudi restavracijo in druge lokale.

V Santa Feju v Novi Mehiki so prav tako padali spomeniki belcem, ki so bili ubiti v bojih z Indijanci. Kolumbov dan se je letos v ZDA praznoval malce drugače kot sicer. Gre za italijanskega morjeplovca v službi španske kraljice, ki je v 16. stoletju uspešno preplul Atlantik in sprožil evropsko kolonizacijo ameriške celine, piše STA.

Varnostnik ustrelil in ubil moškega

V Denverju pa je pred sodnika stopil zasebni varnostnik lokalne televizijske postaje, 30-letni Matthew Dolloff, ki je med protesti pretekli teden ustrelil in ubil moškega. Njegov odvetnik David Richards je trdil, da je Dolloff streljal v samoobrambi.

V soboto so se v Denverju sprli desni in levi protestniki, 39-letni Lee Keltner, ki je spadal med desne patriote, pa je obležal za večno. Dollof ga je ustrelil, potem ko sta se sprla in je Keltner uporabil solzivec. Vse naj bi se zgodilo hitro in Dolloff ni vedel, kaj Keltner vleče iz žepa, preden je sprožil. Dolloff je varoval in s svojim telesom zaščitil snemalca lokalne televizije.

Dolloff ostaja v zaporu, policija pa je na kraju zločina našla solzivec in dve pištoli, čeprav naj bi imel Dolloff le eno, za katero je imel ustrezno dovoljenje. Njegov problem je tudi ta, da ni imel ustreznega dovoljenja za opravljanje dela varnostnika. Zaradi tega je v težavah zdaj tudi lokalna televizija, ki ga je zaposlila, še piše STA.