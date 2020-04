V šotorskem naselju za karanteno ob meji v BiH izbruhnil požar

V šotorskem naselju za karanteno potnikov ob mejnem prehodu Maljevac pri Veliki Kladuši v BiH je zgodaj davi izbruhnil požar, v katerem so bili uničeni trije šotori. O poškodovanih ne poročajo. Policija preiskuje, ali je bil požar morda namerno podtaknjen, so poročali lokalni mediji.

Oblasti v BiH so vzpostavile šotorska naselja ob meji s Hrvaško za karanteno potnikov, ki vstopajo v državo. V naseljih izvajajo 14-dnevno karanteno za vse potnike, ki vstopijo v BiH, piše STA.

Tiskovni predstavnik policije unsko-sanskega kantona Ale Šiljdedić je povedal, da so dobili prijavo o izbruhu požara v enem od šotorov, ki se je potem razširil še na dva druga, vsi pa so poškodovani in neuporabni, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Po poročanju spletnega portala klix.ba v požaru, ki so ga uspeli pogasiti, ni bilo poškodovanih.

Izgorjela tri šatora na GP Maljevac https://t.co/Bwdw29gwqv pic.twitter.com/tnOX9RgGsV — Internet Oko (@InternetOkoCom) April 12, 2020

Posnetek požara in gasilcev, ki skušajo požar omejiti, je bil objavljen tudi na Facebooku, v ozadju posnetka pa je slišati skupino ljudi, ki prepeva, še navaja Hina.

Mediji so pred časom poročali o pritožbah ljudi, ki so bili po prihodu v BiH prisilno nameščeni v prostore za izolacijo ob mejnih prehodih in ki so bili nezadovoljni s slabimi pogoji bivanja.

V BiH so do danes potrdili okužbo z novim koronavirusom pri več kot 980 ljudeh, 37 pa jih je zaradi covida-19 umrlo, še dodaja STA.



