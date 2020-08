V skupinskem posilstvu 16-letnice sodelovalo kar 30 moških

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Javnost je za posilstvo izvedela v četrtek, ko so mediji poročali, da so moški v vrsti čakali pred hotelsko sobo, v kateri je bilo dekle pod vplivom alkohola. (Fotografija je simbolična) Foto: Getty Images

Izrael je te dni pretresla novica o nedavnem posilstvu 16-letnice v letovišču Eilat, v katerem naj bi sodelovalo kar 30 moških. V podporo dekletu in proti spolnemu nasilju nad ženskami je v četrtek in danes po državi potekalo več protestov, izraelski državni vrh pa je posilstvo odločno obsodil.

Dekle je prejšnji teden vložilo tožbo zaradi skupinskega posilstva, v katerem je sodelovalo 30 moških, je pojasnil tiskovni predstavnik izraelske policije. Dodal je, da so dva osumljenca za posilstvo prijeli, o primeru pa uvedli preiskavo, piše STA.

Javnost je za posilstvo izvedela v četrtek, ko so mediji poročali, da so moški v vrsti čakali pred hotelsko sobo, v kateri je bilo dekle pod vplivom alkohola, piše STA.

Protesti v več izraelskih mestih že od četrtka

Že v četrtek zvečer so v več izraelskih mestih, tudi v Jeruzalemu in Tel Avivu, potekali spontani protesti v podporo dekletu in proti spolnemu nasilju nad ženskami. Danes o tovrstnem protestu poročajo tudi iz mesta Hadera, od koder naj bi bili osumljenci. Udeležil se ga je tudi tamkajšnji župan Zvi Gendelman, ki je poudaril, da ne želi živeti v takšni družbi.

Premier: To ni le zločin nad dekletom, temveč nad človeštvom

"To je strašno, ne morem reči drugega. To ni le zločin nad dekletom, temveč nad človeštvom in treba ga je obsoditi," pa je pozval premier Benjamin Netanjahu. Ob tem je dejal, da je treba odgovorne privesti pred roko pravice.

Izraelski predsednik Reuven Rivlin pa je na družbenih omrežjih objavil pismo mladim, v katerem obsoja skupinsko posilstvo v Eilatu, poroča STA.