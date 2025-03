Sirske varnostne sile in njihovi zavezniki so v zadnjih dneh ubili 340 civilistov iz vrst alavitske manjšine, je v današnjem poročilu navedel Sirski observatorij za človekove pravice. Navedbe o rastočem številu žrtev prihajajo ob silovitih spopadih oblasti z borci, zvestimi nekdanjemu predsedniku Bašarju al Asadu, ki pripada omenjeni manjšini.

Vojaške operacije novih sirskih oblasti z islamisti na čelu potekajo v obalnih regijah Sirije. Po navedbah observatorija, nevladne organizacije s sedežem v Združenem kraljestvu, so civiliste usmrtili varnostno osebje ali provladni borci, usmrtitve pa je spremljalo ropanje domov in premoženja.

V regiji je danes precej mirno, a so varnostne sile nadaljevale obsežne operacije in napotitev okrepitev, še navaja observatorij.

Zaskrbljenost zaradi poročil o spopadih

Gre za najsilovitejše spopade od strmoglavljenja Asadove vlade decembra lani. Skupno število smrtnih žrtev vojaških operacij se je tako po podatkih observatorija povzpelo na 553, vključno s 93 pripadniki varnostnih sil nove vlade in 120 borci, naklonjenimi Asadu.

Odposlanec Združenih narodov za Sirijo Geir Pedersen je v petek izrazil zaskrbljenost zaradi poročil o spopadih in civilnih žrtvah ter pozval k umiritvi napetosti. Sirski predsednik Ahmed al Šara je upornikom sporočil, naj se predajo, "preden bo prepozno".

Asad je Siriji vladal več kot dve desetletji, nato pa je decembra lani iz Sirije pobegnil v Rusijo, potem ko so uporniki pod vodstvom islamistov zavzeli prestolnico Damask. Od takrat si nove sirske oblasti prizadevajo ponovno vzpostaviti red in varnost v državi, ki po več kot 13 letih državljanske vojne ostaja razdejana in razdeljena.