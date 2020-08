V Siriji resen incident med ameriškimi in ruskimi vojaki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V incidentu med rusko in ameriško vojsko v Siriji je bilo v torek poškodovanih več pripadnikov ameriških enot. Washington je incident obsodil kot kršitev varnostnih protokolov, dogovorjenih z Moskvo, Rusija pa je za incident obtožila ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruska vojaška vozila in helikopterji so obkolili ameriške oklepnike, več ameriških vojakov ima po incidentu pretres možganov. Incident se je zgodil v torek v bližini kraja Derik na severovzhodu Sirije, je po poročanju STA sporočil tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Ullyot.

"Da bi razmere umirili, je patrulja mednarodne koalicije zapustila območje," je dejal. "Koalicija in ZDA ne iščejo eskalacije z nobeno od nacionalnih vojaških enot, vendar bodo ameriške sile vedno ohranile pravico in obveznost obrambe pred sovražnimi dejavnostmi," je poudaril.

Svet za nacionalno varnost je sporočil, da je rusko vozilo zapeljalo v ameriški oklepnik, kar je "povzročilo poškodbe pri članih posadke vozila", poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Ameriška vojska poskušala prestreči rusko patruljo

Moskva je danes obtožila ameriško vojsko, da je poskušala prestreči rusko patruljo. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je mednarodno koalicijo proti skrajni Islamski državi pod vodstvom ZDA vnaprej opozorilo o premikih ruske patrulje. Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je svojemu ameriškemu kolegu Marku Milleyju to sporočil v telefonskem pogovoru, so sporočili.

"Kljub temu so ameriške čete v nasprotju z veljavnimi sporazumi poskušale blokirati rusko patruljo," so sporočili ter dodali, da je ruska vojaška policija sprejela "potrebne ukrepe" za končanje incidenta in nadaljevanje svoje misije, poroča STA.

Čeprav interakcije ameriških in ruskih enot v Siriji niso redke, pa incident po poročanju tujih tiskovnih agencij predstavlja tveganje za vojake obeh držav, ki delujejo v neposredni bližini na severu države, pa tudi tveganje za potencialno hitro zaostrovanje napetosti, sklene STA.