V samoizolaciji tudi evropska komisarka za zdravje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za uresničevanje zelenega dogovora, je danes sporočil, da je v samoizolaciji in da dela od doma. V samoizolaciji so tako dva od treh izvršnih podpredsednikov komisije, poleg Timmermansa tudi Valdis Dombrovskis, in komisarka za zdravje Stella Kiriakides.