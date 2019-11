V Rusiji ukinili ugledno nevladno organizacijo za človekove pravice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusko vrhovno sodišče je danes ukinilo ugledno rusko nevladno organizacijo za človekove pravice, ki jo vodi aktivist Lev Ponomarjov. Sodišče v Moskvi je svojo odločitev utemeljilo z besedami, da je omenjena organizacija prekršila več zakonov. Ponomarjov je dejal, da bodo kljub temu delovali še naprej in da se bodo na odločitev pritožili.

"Pritožili se bomo in se obrnili tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice," je dejal 78-letni aktivist Lev Ponomarjov. "Gibanje bo delalo in živelo še naprej," je dodal. Po odločitvi sodišča je treba organizacijo z imenom Za človekove pravice, ki je ena od najstarejših človekoljubnih organizacij v Rusiji, uradno izbrisati iz registra omenjenih organizacij.

Ponomarjov eden od najostrejših Putinovih kritikov

Rusko pravosodno ministrstvo je ukinitev organizacije, ki preiskuje kršitve človekovih pravic, zahtevalo oktobra, ker naj bi med drugim odkrili napake pri vodenju poslovnih knjig. Februarja je vlada uvrstila organizacijo na seznam tujih agentov, na katerem so organizacije, ki so po mnenju Moskve politične in prejemajo denar iz tujine.

Ponomarjov velja za enega od najbolj znanih ruskih borcev za človekove pravice. Nekdanji poslanec v spodnjem domu ruskega parlamenta je organizacijo Za človekove pravice ustanovil leta 1997, danes pa je eden najostrejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina.