V Rusiji zaradi mirnih protestov dvojico obsodili na več kot šest let zapora

Rusko sodišče je danes dva moška obsodilo na več kot šest let strogega zapora zaradi poskusa priprave množičnih protestov. Dvojica je sicer mirno protestirala pred stavbo lokalne vlade v Rostovu na Donu. Tretjega obtoženega, 19-letnega Vjačeslava Šašmina so obsodili na tri leta pogojno. Obramba je že napovedala pritožbo.

19-letni Jan Sidorov in 23-letni Vladislav Mardasov, ki sta bila obsojena na šest let in sedem mesecev ter šest let in šest mesecev zaporne kazni, sta pripravila mirne proteste v Rostovu na Donu na jugu države. Po navedbah tožilstva sta bila tudi na čelu skupine za klepet prek aplikacije za sporočanje, ki naj bi bila povezana z gibanjem, ki je zaradi ekstremizma v Rusiji prepovedano.

Organizacija za človekove pravice Amnesty International je sporočila, da so trojico aretirali, ko so zgolj izvajali svojo pravico do svobode do izražanja.

Do obsodbe prihaja po množičnih poletih protestih v Moskvi, zaradi katerih so šest ljudi obsodili na zaporno kazen od dveh do štirih let. Protestov se je takrat udeležilo več deset tisoč ljudi, ki so na ulicah ruske prestolnice zahtevali svobodne in poštene lokalne volitve.