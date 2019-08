V Rusiji protestniki znova zahtevali svobodne volitve

Podporniki ruske politične opozicije so se znova zbrali na protestu v središču Moskve, kjer so zahtevali pravične volitve. Gre za zadnjega v vrsti protestnih shodov, potem ko moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za lokalne volitve 8. septembra niso uvrstile 57 kandidatov.

Tudi tokrat so oblasti shod prepovedale in udeležencem sporočile, da so sami odgovorni za svoja dejanja. Vseeno se je zbralo več sto ljudi.

"Moskovski župan prebivalcem odvzel pravico do poštenih volitev"

Današnji protest se je začel ob presenetljivo skromni policijski navzočnosti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je policija, ki je na prejšnjih protestih uporabila silo, tokrat demonstrantom zgolj naložila, naj se umaknejo s ceste in hodijo po površinah za pešce.

Foto: Reuters

Protestni shod je pripravila ekipa okoli opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki so ga ta teden izpustili iz zapora. Za rešetkami je preživel 30 dni zaradi pozivanja k protestom, na katerih so protestniki zahtevali, da bi predstavnikom opozicije in nestrankarskim kandidatom omogočili kandidaturo na lokalnih volitvah.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je "Moskovčanom odvzel pravico do poštenih volitev", so v taboru Navalnega zapisali na Facebooku. "Neodvisne kandidate so aretirali. Miroljubne protestnike obravnavajo v kazenskih postopkih," so nadaljevali.

Foto: Reuters

Da se bo udeležilo protesta, je na spletnem družbenem omrežju napovedalo okoli 1.500 ljudi.

Protesti v zadnjih tednih so najbolj množični v Rusiji od vrnitve ruskega predsednika Vladimirja Putina v Kremelj leta 2012. Policija je na protestih v več kot mesecu dni prijela najmanj 3.000 ljudi, zahodne države pa Moskvo kritizirajo zaradi prekomerne uporabe sile proti mirnim protestnikom, potem ko so policisti proti njim uporabili tudi gumijevke.