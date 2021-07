V Rusiji nov črn rekord, WHO svari pred porastom okužb

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes opozorila, da v Evropi vnovično beležijo porast novih okužb z novim koronavirusom, potem ko je število dva meseca upadalo. Posvarili so pred novim valom, če regija ne bo še naprej disciplinirana glede obvladovanja novega koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Prejšnji teden je število primerov naraslo za deset odstotkov, in sicer kot posledica povečanega druženja, potovanj in sproščanja omejitev," je povedal regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge.

"V evropski regiji WHO bo nov val, če ne ostanemo disciplinirani," je dodal. Kluge je posvaril, da bi lahko do tega preobrata prišlo zaradi vse večjega števila primerov različice delta, ki hitro spodriva različico alfa. Glede na poročilo Evropskega centra za preprečevanje bolezni (ECDC) bo po ocenah različica delta do konca avgusta predstavljala okoli 90 odstotkov vseh potrjenih okužb v EU.

Tudi Kluge je podal podobno oceno za celotno evropsko regijo. Regionalni direktor je bil še kritičen do počasnega cepljenja proti covidu-19, saj regija ni niti blizu temu, da bi nudila potrebno zaščito pred virusom. V povprečju je precepljenost v regiji 24-odstotna, priporočajo pa 80-odstotno.