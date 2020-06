V Rusiji Američana zaradi vohunjenja obsodili na 16 let zaporne kazni

Rusko sodišče je danes Američana Paula Whelana zaradi vohunjenja obsodilo na 16 let zaporne kazni. Whelan je že napovedal pritožbo. Sodba bi lahko še zaostrila že tako napete odnose med Moskvo in Washingtonom. Veleposlanik ZDA v Moskvi je dejal, da sojenje pomeni kršenje človekovih pravic. ZDA so zahtevale tudi njegovo takojšnjo izpustitev.

Sodnik je ob razglasitvi sodbe napovedal, da bo Whelan zaporno kazen prestajal v kazenskem taborišču. Obdolženec je takoj napovedal, da se bo na odločitev pritožil. Petdesetletni Paul Whelan, ki je tudi britanski, irski in kanadski državljan, je v sklepni besedi na sodišču zatrdil, da ni kriv. Tudi priče so potrdile, da ni novačil tajnih sodelavcev ali zbiral tajnih informacij, je dejal njegov odvetnik Šerebenkov, piše STA.

Skrivno sojenje

Ameriški veleposlanik v Moskvi John Sullivan je dejal, da gre za "skrivno sojenje, v katerem niso bili podani nobeni dokazi", so sporočili z ameriškega veleposlaništva. Sullivan, ki je bil navzoč tudi ob izreku sodbe, je dejal, da sojenje pomeni "hude kršitve človekovih pravic in mednarodnih pravnih norm".

Pozneje se je odzval tudi ameriški državni sekretar Mike Pompeo in dejal, da so ZDA zaradi odločitve sodišča ogorčene. Menil je tudi, da Whelan ni bil deležen pravičnega sojenja. "Ravnanje ruskih oblasti s Paulom Whelanom je bilo grozno," je dejal Pompeo.

Nekdanjega ameriškega marinca je rusko tožilstvo obtožilo pridobivanja tajnih informacij, zanj so zahtevali 18 let zapora. Po trditvah ruske obveščevalne službe FSB so ga ujeli med vohunjenjem. Dodali so, da je imel pri sebi ključ USB s tajnimi podatki. Aretirali so ga decembra 2018.

Whelanova družina odločno zanika, da bi šlo za vohunjenje, in vztraja, da je bil v Moskvi na prijateljevi poroki. Petdesetletnik je sicer pogosto potoval v Moskvo turistično in poslovno. Med aretacijo je bil zaposlen pri ameriškem podjetju BorgWarner, ki proizvaja avtomobilske dele. Pred dvema tednoma so mu operirali kilo. Ameriško veleposlaništvo je sporočilo, da je bila operacija nujna, saj je bilo ogroženo njegovo življenje, še navaja STA.