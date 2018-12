V Rimu provladne demonstracije več deset tisočih

"Poskušajo strmoglaviti to vlado, a če držimo skupaj, nas nihče ne more zaustaviti," je dejal Salvini. Glede proračunskega spora z Brusljem je še dodal, da če so mogočne skupine oblastnikov proti italijanski vladi, to pomeni, da delajo prav v dobro 60 milijonov Italijanov. "Ne bomo odnehali," je še dejal podpredsednik italijanske vlade.

"Nova evropska družba"

Salvini se je tudi odzval na izgrede, ki spremljajo proteste rumenih jopičev v Franciji, a hkrati pokazal razumevanje za proteste. "Sem proti kakršni koli obliki nasilja. A moramo reči, da kdor seje revščino, žanje proteste," je še dejal in dodal, da je Bruselj "izdal evropske sanje".

"Trdo bomo delali za novo evropsko družbo, ki bo temeljila na zaposlovanju, gospodarski rasti in družbeni enakosti," je še napovedal. Kot največji dosežek sedanje italijanske vlade je omenil velik upad prihoda migrantov po zaslugi zaprtja italijanskih pristanišč.