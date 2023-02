V Prištini obeležili 15. obletnico razglasitve neodvisnosti Kosova #video

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je v svojem govoru izpostavila, da je možen le en epilog dialoga med Beogradom in Prištino, in sicer medsebojno priznanje.

V Prištini so danes s parado policistov in pripadnikov varnostnih sil ter slovesno skupno sejo kosovskega parlamenta in vlade obeležili 15. obletnico razglasitve neodvisnosti Kosova. Na ulicah danes vihrajo kosovske in albanske zastave, varnostni ukrepi so po poročanju tujih tiskovnih agencij poostreni.

Kosovski premier Albin Kurti se je na slovesni seji parlamenta in vlade zahvalil pripadnikom Osvobodilne vojske Kosova (OVK) za njihov prispevek k neodvisnosti Kosova in poudaril, da je Kosovo danes primer demokracije na nestabilnem Balkanu.

Osmanijeva v duhu dialoga

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je v svojem govoru izpostavila, da je možen le en epilog dialoga med Beogradom in Prištino, in sicer medsebojno priznanje. Pri tem je omenila čestitko, ki ji jo je ob 15-letnici neodvisnosti v četrtek zvečer poslal ameriški predsednik Joe Biden. Ta je, kot poroča tiskovna agencija Reuters, poudaril, da ZDA pozdravljajo podporo Prištine predlogu EU o normalizaciji s končnim ciljem vzajemnega priznanja. To bi po njegovih besedah pomagalo zagotoviti mirnejšo in uspešnejšo prihodnost za prebivalce Kosova in Srbije.

Osmani je dejala, da se o ozemeljski celovitosti, ustavnosti, pravni ureditvi in suverenosti Kosova ne morejo pogajati. Mednarodni skupnosti se je zahvalila za podporo Kosovu pri doseganju svobode in neodvisnosti.

Na seji so bili med drugim prisotni tudi albanski predsednik Bajram Begaj, veleposlaniki, akreditirani v Prištini, ter vodje mednarodnih misij, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kako prebivalci vidijo življenje na Kosovu si lahko ogledate v spodnjem videu:

Vrstijo se slovesnosti

Na ulicah Prištine je danes potekala tudi slovesna parada kosovskih policistov in pripadnikov varnostnih sil.

Dogodki ob dnevu neodvisnosti Kosova so potekali tudi v več drugih krajih na Kosovu.

Srbi na Kosovu ne praznujejo

V večinsko srbskem delu Mitrovice na severu Kosova medtem danes ne praznujejo. Kot je za Reuters dejal tamkajšnji taksist, 58-letni Srb Lazar Kostić, mu Kosovo nič ne pomeni. "To ni država in zame tudi nikoli ne bo," je poudaril.

Vodja urada srbske vlade za Kosovo Petar Petković je danes poudaril, da Kosovo v smislu mednarodnega prava ostaja začasna tvorba, obsojena na obstoj v prostoru med željami in resničnostjo. Kot je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug, to ni država in ne more postati država.

Približno sto držav priznava Kosovo

Kosovo je neodvisnost razglasilo 17. februarja 2008 po devetih letih pod upravo Združenih narodov in po neuspehu mirovnih pogajanj. Ta so sledila krvavemu kosovskemu konfliktu v letih 1998 in 1999, ki so ga končali letalski napadi Nata na Srbijo; resolucija Varnostnega sveta ZN 1244 pa je istega leta uvedla civilno misijo ZN na Kosovu (Unmik) in mirovne sile Kfor.

Doslej je Kosovo priznalo okoli sto držav, med njimi Slovenija. A ob Srbiji in Rusiji ga več deset članic Združenih narodov ne priznava, zato ni član ZN in tudi ne več drugih mednarodnih organizacij. Vir napetosti ostajajo Srbi na severu Kosova, ki jih podpira Beograd.