V požaru v indijski tovarni umrlo najmanj 43 ljudi

V eni od tovarn v indijski prestolnici New Delhi je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 43 ljudi, med 15 in 20 poškodovanih pa se zdravi v bližnjih bolnišnicah. Po prvih ocenah je požar sprožil kratek stik na električni napeljavi.

V eni od starejših četrti New Delhija, kjer je v ozkih ulicah veliko manjših tovarn, delavnic in skladišč, je zagorelo zgodaj davi po krajevnem času, nekaj pred 5.30 (1. uro po srednjeevropskem). Po prvih podatkih je umrlo najmanj 43 ljudi. Poškodovanih je bilo med 15 in 20 ljudi, ki se zdravijo v bližnjih bolnišnicah, večinoma zaradi vdihavanja dima. Med poškodovanimi sta tudi dva policista in dva gasilca.

Med mrtvimi v večnadstropni zgradbi, v kateri je tovarna, prevladujejo delavci, ki so ob izbruhu požara spali, je povedal namestnik poveljnika gasilcev v New Delhiju Sunil Choudhary. Ker je bilo v stavbi veliko lahko vnetljivih plastičnih snovi in papirja, je v požaru nastalo veliko dima, tudi strupenega.

Ogenj so že pogasili, končano je tudi iskanje morebitnih preživelih.

Foto: Reuters

Po prvih ocenah je požar sprožil kratek stik na električni napeljavi. Več bo pokazala preiskava vzrokov požara, ki so jo oblasti že uvedle in bo po napovedih vodje indijskega zveznega ozemlja Delhi Arvinda Kejriwala končana v sedmih dneh.

Kejriwal je napovedal, da bodo oblasti svojcem žrtev za vsakega umrlega v požaru plačale odškodnino milijon rupij (okoli 12.700 evrov), za vsakega poškodovanega pa 100.000 rupij (okoli 1270 evrov).

Foto: Reuters

Smrtne žrtve požarov so zaradi neupoštevanja standardov požarne varnosti v Indiji pogoste. Pogosto zagori zaradi kratkega stika na električni napeljavi. Septembra je tako v eksploziji v kemični tovarni na zahodu države umrlo najmanj 13 ljudi, 64 pa jih je bilo ranjenih. Februarja pa je požar v enem od hotelov v prestolnici zahteval najmanj 17 življenj.