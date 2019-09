V poplavah v kenijskem nacionalnem parku umrlo več turistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kenijskem nacionalnem parku Hell's Gate je v nedeljo v hudourniških poplavah umrlo najmanj šest ljudi, enega človeka še pogrešajo. Poplave v znameniti soteski so presenetile skupino šestih turistov in njihovega vodiča.

V skupini oseb, ki so jih odnesle poplave, je bilo pet turistov iz Kenije, tuji turist in kenijski vodič. Za zdaj ni jasno, ali je med najdenimi trupli tudi tujec ali tega še iščejo.

Hudourniške poplave so v nedeljo presenetile skupino turistov. Dva, ki sta preživela, sta obvestila tamkajšnje nadzornike parka, ki so organizirali reševalno akcijo. Sotesko so zaradi močnega deževja zaprli za javnost.

V parku Hell's Gate so med drugim snemali film Lara Croft - Tomb Raider: Zibelka življenja, območje pa je služilo kot navdih tudi za animirani film Levji kralj.