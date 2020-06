V pokolu umrlo 30 ljudi, jabolko spora je bil veter #video

Na jugu Mehike so na začetku tedna v avtohtoni vasi na območju občine San Mateo del Mar odkrili 15 trupel, 13 moških in dve ženski. Lokalne oblasti pravijo, da so razlog za smrti lokalni spori glede vetrne energije ter da gre za enega najhujših napadov, kar so jim bili priča v zadnjih letih.