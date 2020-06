Potres v Mehiki zahteval najmanj šest smrtnih žrtev #video

Guverner Oaxace Alejandro Murat je v torek zvečer sporočil, da je v potresu umrlo šest ljudi, štirje so bili poškodovani. 15 ljudi naj bi bilo ujetih pod ruševinami zgradbe v kraju Santa Maria Zaniza, piše STA.

Poškodovane tudi štiri bolnišnice

Po navedbah oblasti v Oaxaci so bile v potresu poškodovane številne zgradbe, med drugim okoli 500 stanovanjskih zgradb, štiri bolnišnice in 15 zdravstvenih domov, štiri šole in 51 zgodovinskih spomenikov. Po potresu je za krajši čas prišlo do izpada elektrike.

Mehiški seizmološki urad je v uri po potresu zabeležil 147 popotresnih sunkov, med katerimi je imel najmočnejši magnitudo 4,6. Tihomorski center za opozarjanje pred cunamiji je preklical opozorilo, ki ga je izdal pred popotresnimi valovi, piše STA.

Foto: Reuters

Potres so čutili tudi v okoli 700 kilometrov oddaljenem Ciudad de Mexicu, kjer so številni ljudje v paniki zbežali na ulice in v parke, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je sporočil, da kritična infrastruktura, kot so letališča in naftne rafinerije, v potresu ni bila poškodovana.

Septembra 2017 je potres z magnitudo 7,1, ki je prizadel osrednji in južni del Mehike, zahteval 369 smrtnih žrtev, še piše STA.