V Pekingu se koronavirus še naprej širi

Kitajska je v zadnjih 24 urah zabeležila 40 novih primerov novega koronavirusa, od tega 27 v Pekingu, kažejo podatki kitajskih oblasti. Zaradi ponovnega izbruha koronavirusa, povezanega s tržnico mesa, zelenjave in sadja Xinfadi v Pekingu, so v 29 tamkajšnjih soseskah znova uvedli karanteno.

"Razmere v prestolnici so izjemno hude," je povedal tiskovni predstavnik pekinških oblasti Xu Hejian, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V zadnjih petih dneh so v prestolnici potrdili 106 novih primerov okužbe s koronavirusom.

Napovedali so testiranje lastnikov stojnic in upravnike vseh tržnic s hrano, restavracij in vladnih menz. Na dan lahko po novem testirajo 90 tisoč ljudi. Med drugim so testirali osem tisoč zaposlenih na tržnici Xinfadi in jih namestili v skupne namestitve za izolacijo, poroča STA.

11 tržnic zaprtih

Foto: Reuters Vse skupaj so doslej v Pekingu razkužili 276 tržnic, 11 so jih zaprli. Razkužili so tudi 33 tisoč podjetij s hrano in pijačo. Danes so zaprli tržnico Tiantaohonglian v okrožju Xicheng v osrednjem delu prestolnice, potem ko so pri enem od zaposlenih potrdili okužbo. Za sedem okoliških stanovanjskih sosesk so odredili karanteno, v celotni prestolnici pa za skupaj 29, piše STA.

Taksi službam in drugim prevoznikom so prepovedali prevoze iz mesta, da bi zajezili izbruh. Izslediti skušajo tudi tiste, ki so odšli v druge dele države. "Visoko ogroženi ljudje, ki so zapustili Peking, morajo takoj obvestiti lokalne oblasti," je povedal Xu.

Pekinški sev enak glavnem sevu v evropskih državah

S pekinškimi okužbami so povezane tudi štiri okužbe v provinci Hebei, ki obkroža glavno mesto, ter en primer v provinci Sečuan, na jugozahodu države.

Kitajski center za nadzor in preprečevanje bolezni je v ponedeljek sporočil, da je sev virusa, ki so ga našli v pekinškem izbruhu, enak glavnemu sevu v evropskih državah. Najverjetneje je, da je prenašalec prišel iz neke druge države ali pa iz drugega dela Kitajske, je pojasnil glavni epidemiolog Wu Zunyou.

Danes so poročali o osmih uvoženih primerih novega koronavirusa.