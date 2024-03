V Parizu začetek sojenja za smrtonosno nesrečo vlaka TGV leta 2015

Na sodišču v Parizu se je danes začelo sojenje operaterju francoskih železnic SNCF in osebju v povezavi z nesrečo hitrega vlaka TGV na poskusni vožnji med Strasbourgom in Parizom leta 2015, v kateri je umrlo enajst ljudi, 42 pa je bilo ranjenih. Podjetju grozi globa do 225 tisoč evrov, osebju pa globa do 45 tisoč evrov in tri leta zapora.

Več deset uslužbencev SNCF in njihovih družinskih članov je bilo 14. novembra 2015 na poskusni vožnji vlaka TGV, ki se je iztiril zaradi prehitre vožnje. Vlak je namreč v ovinek zapeljal pri hitrosti 265 kilometrov na uro, kar je precej več od dovoljenih 176 kilometrov na uro. V nesreči je umrlo 11 od 53 potnikov, 42 pa jih je bilo poškodovanih, od tega približno 20 huje.

SNCF in dve hčerinski družbi so obtoženi povzročitve smrti in poškodb zaradi napake, nepremišljenosti, malomarnosti ali neizpolnjevanja varnostnih zahtev. Grozi jim do 225 tisoč evrov globe. Strojevodja, uslužbenec SNCF, ki je dajal navodila za pospeševanje in zaviranje vlaka, ter inženir se soočajo z enakimi obtožbami, grozi pa jim do 45 tisoč evrov globe in tri leta zapora.

Odločitev o pospeševanju je bila nevarna in nepotrebna

Preiskovalci so ugotovili več napak pri SNCF in hčerinski družbi Systra, med drugim te niso predvidele možnosti iztirjenja in niso poskrbele za zadostno usposabljanje osebja. Prav tako so ugotovili, da je bila odločitev družbe Systra o pospeševanju na odseku proge, kjer se je zgodila nesreča, "nevarna, nepotrebna in v nasprotju s priporočili", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sojenje bo potekalo do 16. maja. Sodniki bodo morali odločiti, kdo je odgovoren za preveliko hitrost in prepozno zaviranje. Odvetnik strojevodje je poudaril, da je bila njegova stranka "zgolj podrejena oseba, ki je morala izpolnjevati navodila nadrejenih". Odvetnik Systra pa trdi, da podjetje ni storilo nobenega prekrška.