Pobegli vlak v Indiji brez strojevodje prevozil 70 kilometrov #video

Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo, kako vlak z veliko hitrostjo drvi mimo več postaj. Brez strojevodje je vlak potoval iz Kathue v Džamuju in Kašmirju v okrožje Hošiarpur v Pundžabu, incident pa se je zgodil med 7.25 in 9.00 po lokalnem času. Da bi preprečili morebitne nesreče, so takoj zaprli vse železniške prehode na progi Džalandhar–Pathankot.

Pri železnicah so povedali, da so vlak zaustavili in da ni bil nihče poškodovan.

Vlak s 53 vagoni, ki je prevažal lesne sekance, je bil na poti v Pundžab, ko se je ustavil v Kathui zaradi zamenjave posadke. Ko sta strojevodja in njegov pomočnik izstopila, se je vlak začel premikati.

Vlak se je vozil s hitrostjo skoraj sto kilometrov na uro in prevozil pet postaj, preden so ga ustavili. Železniški delavec naj bi na tire postavil lesene kocke, ki so pomagale zmanjšati hitrost vlaka, medtem ko Reuters poroča, da so vlak zaustavili z uporabo zasilnih zavor.