V otroških ličilih našli azbest in rakotvorne snovi #video

V nemilosti ameriške agencije za hrano in zdravje so se znašla otroška ličila s podpisom ene najmlajših svetovnih zvezd, Jojo Siwe. V njih so našli azbest in rakotvorne snovi.

Nova Hannah Montana, kot ji pravijo, se z obtožbami, kot kaže, ne obremenjuje. Številni izdelki z njenim imenom se veselo prodajajo naprej na policah trgovin po vsem svetu, vstopnice za njeno turnejo pa so razprodane mesece vnaprej.

Jojo Siwa se je javnosti prvič predstavila pri 11 letih v resničnostnem šovu Dance Moms (Mame, otroci in ples). Kmalu se je razvila v pevko, dobila svojo serijo in postala vzor 18 milijonom sledilcev na družbenih omrežjih. Med njimi je tudi North West, hčerka Kim Kardashian.

Njeno premoženje ocenjeno na 10 milijonov evrov

Foto: Reuters Premoženje energične Siwe, katere zaščitni znak so ogromne pentlje; doma naj bi jih imela več kot tisoč, je ocenjeno na 10 milijonov evrov. K bajnemu bogastvu med drugim doprinesejo kolekcije oblačil, igrač in ličil.

In prav njena ličila so se znašla pod drobnogledom inšpekcije. V njih so našli sledi azbesta, škodljive snovi, ki je med drugim povezana z rakom pljuč.

"Bil sem šokiran in zgrožen. Nikakršnega azbesta ne bi smelo biti v ličilih, še posebej ne v ličilih, ki so namenjena otrokom," je dejal Sean Fitzgerald, direktor za raziskave na Znanstveno-raziskovalnem inštitutu.

Azbest našli tudi v drugih izdelkih

V trgovini Claire's, ki prodaja omenjena ličila, so azbest našli še v treh drugih izdelkih. V času, ko se z ličili poigravajo že petletne deklice, je treba biti na takšne stvari še posebej pozoren.

"Človek bi pričakoval, da izdelek, preden ga dajo na police, testirajo in dokažejo, da je varen, preden pristane v rokah otroka," je dejala ena od zaskrbljenih mam.

V Evropi in Kanadi bi jih lahko prodajali

Zdi se logično, a žal ni tako. Za varnost izdelka je še zmeraj zadolžen proizvajalec sam. Pri Claire's sicer zatrjujejo, da so tako majhne količine azbesta, kot so jih našli v njihovih ličilih, v Evropi in Kanadi dovoljene. Kljub temu obljubljajo, da bodo kupcem vrnili denar.

"Resnično se trudimo, da bo ta izdelek odpoklican z vseh prodajnih polic in da bodo vsi, ki ga imajo, dobili povračilo denarja ne glede na vse," zatrjuje Jojo Siwa, na katero pa incident ni pretirano vplival. Velik dobiček ji še vedno prinaša uspešna prodaja pentelj. Do zdaj jih je po vsem svetu prodala že 35 milijonov.