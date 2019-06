Menihi so jezni, ker trgovci z njihovim pivom kujejo visoke dobičke

Samostan svetega Siksta na belgijskem podeželju, kjer domuje 19 menihov, je eden od 14 samostanov po svetu, kjer varijo slovito pivo trapist. S pivovarstvom se tam ukvarjajo od leta 1839, javnosti pa je pivo na voljo od leta 1879, vendar z omejeno proizvodnjo in nadzorovano prodajo zagotavljajo, da pivovarstvo ne preglasi meniškega življenja in da ne zaslužijo več, kot potrebujejo.

Način prodaje njihovega piva se je čez čas spreminjal. Po drugi svetovni vojni so ga prodajali na primer le na samostanskih vratih in ga ni bilo mogoče dobiti v tamkajšnjih barih.

Potem ko je njihovo pivo Westvleteren XII dobilo naziv najboljšega hmeljskega napitka na svetu in postalo zelo iskano, so leta 2005 uvedli telefonske rezervacije. V samostanu je bilo mogoče naročiti dve kolekciji butičnih vrst piva, vendar z omejitvijo le enega nakupa na 60 dni.

V samostanu svetega Siksta na belgijskem podeželju, kjer domuje 19 menihov, pivo varijo od leta 1839, javnosti pa je to na voljo od leta 1879. Foto: Wikipedia Commons

A nekateri kupci so poiskali načine, kako omejitve zaobiti. Za naročilo so uporabljali različne telefonske številke in tako prišli do večje količine, kot je bilo določeno. V nekaterih primerih pa so pivo trapistov naprej prodajali po visokih cenah.

V času telefonskih rezervacij je bila samostanska linija izjemno zasedena, "začel pa se je širiti tudi sivi trg, ljudje so včasih naše pivo prodajali z velikimi dobički", besede opata Manuja Van Heckeja navajajo na Reutersu.

Za steklenico piva več kot 260 evrov

Steklenica piva trapist stane 2,50 evra in menihi kupce prosijo, naj njihovega piva ne prodajajo tretjim osebam. Kljub temu v Bruslju steklenica njihovega piva Westvleteren XII stane vsaj 12 evrov, v Dubaju pa je na prodaj tudi za več kot 260 evrov.

Kaplja čez rob je bila za menihe lanska poteza nizozemske trgovske verige, ki je steklenice samostanskega piva prodajala po skoraj deset evrov, zalogo 7.200 steklenic pa razprodala v nekaj urah. Takšna cena namreč krši standarde in vrednote menihov, ki proizvedejo le toliko piva, kolikor ga potrebujejo za preživetje, obnovo pivovarne, samostana in okolice. Dobiček, ki ostane, gre v dobrodelne namene, so takrat sporočili iz samostana.

V pivovarnah trapisitov praviloma varijo od tri do štiri vrste piva. Za njihove potrebe nastaja bolj lahko pivo z od štirimi do petimi odstotki alkohola, ki razen v redkih primerih ni namenjeno prodaji, pijejo pa ga ob obrokih. Foto: Reuters

Rezervacije na spletu

Ob prodajni uspešnici nizozemske trgovske verige so belgijski trapisti ugotovili, da je težava resna, zmotilo jih je, da je komercialni ponudnik lahko prišel do takšne količine njihovega piva.

Odločili so se za uvedbo spletnega rezervacijskega sistema, ki količinsko in časovno omejuje nakup samostanskega piva, zaživel pa bo konec tega meseca. Zavedajo se, da dobičkarjev na njihov račun sicer ne bodo mogli zajeziti v celoti. Upajo pa, da bo novi način nakupovanja njihovega butičnega piva omogočil lažji dostop za tuje kupce, pri čemer bo njihove izdelke še vedno mogoče dobiti tudi v samostanu.

