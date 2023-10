V Novi Zelandiji volivci odločajo o novi vladi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na parlamentarnih volitvah v Novi Zelandiji se danes volivci odločajo, ali bodo znova podelili zaupanje premierju Chrisu Hipkinsu in njegovim laburistom ali opozicijski desnosredinski Nacionalni stranki Chrisa Luxona. Ankete napovedujejo prednost slednjim, vendar si v 120-članskem parlamentu nobena od teh glavnih strank ne more obetati večine.

Kampanjo so zaznamovali predvsem povečanje življenjskih stroškov in stopnje kriminala ter skrb za okolje.

Glede na napovedi niti laburisti niti konservativci ne bodo osvojili večine, s katero bi lahko vladali sami. To je sicer nazadnje uspelo priljubljeni premierki Jacindi Ardern leta 2020, ki jo je po njenem odstopu januarja letos na položaju nasledil Hipkins. Ankete namreč kažejo, da 34 odstotkov Novozelandcev podpira Nacionalno stranko, dobrih 30 odstotkov pa laburiste.

Manjšim strankam, vključno z desničarsko libertarno stranko ACT, Zelenimi in stranko domorodnih Maorov, se medtem obeta manj kot desetodstotna podpora. Po nekaterih ocenah bo veliko odvisno od populistično-nacionalistične stranke NZ First, ki se ji obeta okoli osemodstotna podpora.

Luxon namreč za razliko od laburistov ni izključil možnosti sodelovanja z njo. Dejal naj bi celo, da bi z njo sodeloval, če bi to preprečilo, da sedanja levosredinska vladna koalicija, v kateri so laburisti, Zeleni in Maorska stranka, ostane na oblasti.