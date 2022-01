Proticepilci z žaljivkami nad novozelandsko premierko #video

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, kako so nasprotniki cepljenja zasledovali kombi novozelandske premierke Jacinde Ardern. Premierko so zmerjali z žaljivkami in jo označili za strahopetnico.

Antivaxxers target Prime Minister Jacinda Ardern's van with their car...this stuff is getting silly. pic.twitter.com/lElE8WTy2X — Glenn Jeffrey (@GlennJeffrey8) January 22, 2022

"To je zabavno, na lovu smo," je slišati iz vozila. Incident se je zgodil pretekli teden. Kot je razvidno s posnetka, so nasprotniki cepljenja z avtomobilom zasledovali vozilo novozelandske premierke, vpili nanjo in jo zmerjali z žaljivkami.

V nekem trenutku so nasprotniki cepljenja premierki skušali blokirati pot. Da so se izognili trčenju, se je premierkin kombi moral umakniti na robnik, nato pa so nadaljevali pot.

Premierka: Ni me bilo strah

Na incident se je odzvala Ardernova in povedala, da je ni v nobenem trenutku bilo strah za svojo varnost in za varnost oseb, ki so bile z njo v kombiju. Izpostavljenost takšnim incidentom pa, da je del njihovega dela, je povedala za The Guardian. "To vidim le kot odraz dejstva, da zasedamo mesto odločevalcev. Če ljudem odločitve, ki se sprejemajo, niso všeč, bomo seveda od ljudi dobili tudi takšne povratne informacije," je dejala.

V zadnjem času se Nova Zelandija sicer spoprijema s porastom groženj zoper politike, ki so vpleteni v odziv na pandemijo covid-19. Po podatkih tamkajšnje policije se je število grožen močno povečalo, a je politikov, ki to prijavijo policiji, razmeroma malo.