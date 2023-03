V New Yorku zaradi Trumpovih napovedi o aretaciji priprave na morebitne nemire

Trump razmerje z Danielsovo zanika in igralko žali zaradi njenega videza. Njegovi odvetniki pa skušajo razložiti, da razlog za plačilo, ki je dokumentirano in zaradi katerega je v zaporu končal Trumpov nekdanji odvetnik Michael Cohen, niso bile volitve, ampak družinske zadrege.

Trump razmerje z Danielsovo zanika in igralko žali zaradi njenega videza. Njegovi odvetniki pa skušajo razložiti, da razlog za plačilo, ki je dokumentirano in zaradi katerega je v zaporu končal Trumpov nekdanji odvetnik Michael Cohen, niso bile volitve, ampak družinske zadrege. Foto: Reuters

Newyorška policija je začela v soboto krepiti varnostno prisotnost v spodnjem delu Manhattna, kjer so zvezna in državna sodišča, potem ko je bivši predsednik ZDA Donald Trump sporočil, da ga bodo v torek aretirali, in privržence pozval k protestom.

Ni jasno, od kod je Trump dobil informacijo, da ga bodo v torek aretirali, so pa v medije že prejšnji teden prišle informacije, da ga namerava tožilstvo Manhattna kazensko ovaditi zaradi kršenja zakonov o financiranju volilne kampanje zaradi plačila 130 tisoč dolarjev nekdanji pornografski zvezdnici Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju pred predsedniškimi volitvami leta 2016.

V medijih ni bilo navedb, da Trumpu grozi aretacija, temveč le, da bo proti njemu vložena obtožnica, pri čemer mu bodo odvzeli prstne odtise in ga fotografirali za kartoteko.

Nekdanja zvezna tožilka Glenn Kirschner je na televiziji MSNBC menila, da si je Trump s pozivom k protestom morda onemogočil, da do konca sojenja ostane na prostosti proti plačilu varščine. Pričakuje namreč, da bodo tožilci zdaj od sodišča zahtevali, da se Trumpu zaradi ogrožanja javne varnosti varščina zavrne.

Spomin na 6. januar 2021, ko so Trumpovi privrženci napadli zvezni kongres, ker se ni sprijaznil z volilnim porazom, je namreč še vedno živ in tudi predmet zvezne preiskave.

Postal bi prvi nekdanji predsednik ZDA s kazensko ovadbo in aretacijo

Če se bo Trumpova napoved uresničila, se bo znova zapisal v zgodovino. Poleg tega, da je že zdaj edini predsednik ZDA z dvema ustavnima obtožbama, bi postal tudi prvi nekdanji predsednik ZDA s kazensko ovadbo in aretacijo.

Tožilci Manhattna, ki jih vodi Alvin Bragg, so imeli v soboto po poročanju televizije Fox News nujno sejo o varnostnih ukrepih, varnostni strokovnjaki pa se bojijo, da Trumpovi privrženci ne bodo edini problem, saj bivši predsednik ZDA v svojem rojstnem mestu ni zelo priljubljen in lahko izbruhnejo spopadi med njegovimi privrženci in nasprotniki.

Policijski viri v New Yorku sicer lokalnim medijem zagotavljajo, da bodo veliko bolje pripravljeni na nemire, kot je bila kongresna policija v Washingtonu. Foto: Reuters

Kandidira lahko tudi iz zapora

Protestniki so se začeli zbirati že v soboto, vendar le na Floridi pri Palm Beachu, kjer ima Trump svoje posestvo Mar a Lago. Trumpovi privrženci so prepričani, da mu bo to pomagalo do osvojitve republikanske predsedniške nominacije.

Lastnik Twitterja Elon Musk je tvitnil, da je prepričan, da se bo Trump, če ga bodo res aretirali, sprehodil do novega predsedniškega mandata. Trump lahko kandidira tudi iz zapora.

Republikanski politiki so se v soboto zgražali nad tem, da bi v New Yorku morda aretirali Trumpa zaradi 130 tisoč dolarjev, namesto da bi preganjali "prave" kriminalce. To je dejal tudi bivši podpredsednik ZDA Mike Pence, ki je Trumpa pred dnevi prvič javno kritiziral zaradi napada na kongres.

Predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa Kevin McCarthy je kritiziral "nezaslišano zlorabo pooblastil radikalnega tožilca, ki pušča na prostost nasilne kriminalce in izvaja maščevanje nad Trumpom".

McCarthy je vsem predsednikom odborov naročil, naj raziščejo, ali se pri tem porabljajo zvezna proračunska sredstva.