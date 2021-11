V New Yorku našli mrtvo hčerko Malcolma X

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek je v New Yorku umrla 56-letna Malikah Shabazz, najmlajša hčerka ubitega temnopoltega voditelja Malcolma X. Policija je sporočila, da njena smrt ni sumljiva in je najverjetneje posledica naravnih dejavnikov. Več bo znanega po obdukciji.

Malikah Shabazz je na tleh med obiskom njenega stanovanja v Brooklynu našla hči. Poklicala je reševalce, ki so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so potrdili smrt.

Newyorška sodnica je prejšnji teden oprostila vseh obtožb Muhammada Aziza in Khalila Islama, ki sta bila obsojena za umor Malcolma X leta 1965 in sta zaradi tega preživela več kot 20 let v zaporu.

Bila je najmlajša hči Malcoma X

Malcolm X je imel z ženo Betty Shabazz šest hčerk, Malikah in njena sestra dvojčica Malaak sta bili najmlajši in rojeni le sedem mesecev po očetovem umoru. Malaak je postala aktivistka za človekove pravice.