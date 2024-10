V nesreči z migranti umrla dva človeka, 25 poškodovanih

Nesreča se je zgodila ob 1.20 na cesti med Novsko in Paklenico. Dva človeka sta umrla na kraju nesreče, ranjenih pa je 25 ljudi, med njimi jih je devet v smrtni nevarnosti.

Poškodovane potnike so prepeljali v bolnišnice v Novi Gradiški, Sisku, Pakracu in Slavonskem Brodu, poroča portal hrvaškega časnika Večernji list.

Tiskovni predstavnik bolnišnice v Sisku je povedal, da so sprejeli šest ranjenih, med njimi državljane Turčije, Sirije, Palestine in Iraka. Trije od njih imajo hude, trije pa lažje poškodbe. V Novi Gradiški so po poročanju 24 sata sprejeli 11 poškodovanih, življenje treh je ogroženo, pet jih ima hude poškodbe, trije pa lažje. V bolnišnici v Pakracu so sprejeli sedem potnikov, med njimi so trije huje poškodovani.