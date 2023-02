V nesreči reševalnega letala v Nevadi umrlo vseh pet ljudi na krovu

Letalo je izginilo z radarja v petek zvečer blizu kraja Stagecoach, so potrdili v podjetju REMSA Health. V nesreči so poleg pilota umrli še reševalec, medicinska sestra, pacient in njegov družinski član, poročajo ameriški mediji.

Na dan nesreče sta sneg in močan veter v sosednji Kaliforniji podirala električno napeljavo, zaradi česar je v tej zvezni državi brez elektrike ostalo več kot sto tisoč odjemalcev.

Zaradi slabih vremenskih razmer so oblasti zaprle več sicer zelo prometnih cest. Na nižje ležečih predelih je preglavice prebivalcem povzročalo obilno deževje.

Nevada - A Care Flight aircraft carrying a paramedic, patient and three others crashed in Stagecoach, Nevada, Lyon County Sheriff's Office deputies said. NAEMT grieves with the family and friends of the victims over this tragic loss. https://t.co/WeNQWvIGTp pic.twitter.com/3pd56GS43M