V nesreči ladje v Barentsovem morju umrlo 17 ribičev

Ladja, ki je bila registrirana na območju Murmanska, naj bi se prevrnila, ker se je na njenem boku nabralo preveč ljudi, je sporočilo rusko ministrstvo za krizne situacije. Po navedbah lokalnih medijev so ribiči skušali dvigniti mrežo, a se je ladja zaradi prevelike teže prevrnila na bok. Zaradi ledenega oklepa je praktično takoj potonila.

A fishing trawler sank in the northern Barents Sea on Monday, the emergencies ministry said, and 17 people were feared dead off the coast of the Novaya Zemlya archipelago.



