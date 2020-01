V Nemčiji prepovedali neonacistično skupino Combat 18

"V naši družbi ni prostora za skrajno desni ekstremizem in antisemitizem," je prek Twitterja sporočilo nemško notranje ministrstvo. V odredbi, ki prepoveduje skupino, po poročanju časnika Der Spiegel med drugim piše, da je skupina v nasprotju z nemškim ustavnim redom in je po naravi podobna nacionalsocializmu, piše STA.

Oblasti so prepoved naznanile, medtem ko danes v šestih zveznih deželah, vključno s Hessnom, Turingijo in Severnim Porenjem-Vestfalijo, potekajo preiskave stanovanj. Po navedbah policije so med drugim zasegli prenosne telefone, računalnike in simbole skrajne desnice.

Domnevni morilec naj bi imel stike s člani skupine

Pozivi k prepovedi skupine se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojavljajo že dlje časa. Okrepili so se po lanski smrti nemškega lokalnega politika, čigar domnevni morilec naj bi imel stike s člani skupine Combat 18. Evropski policijski urad Europol je tudi posvaril, da skupina predstavlja grožnjo po vsej Evropi, še piše STA.

Nemške varnostne oblasti ocenjujejo, da ima skupina v vsej državi okrog 20 članov, ki pa naj bi bili pripravljeni na izpolnjevanje nasilnih dejanj. Šlo naj bi za oboroženo krilo neonacistične mreže Blood and Honour, ki izvira iz Velike Britanije in se je prav tako razširila v več evropskih držav.

Številka 18 v imenu danes prepovedane skupine predstavlja prvo in osmo črko abecede - začetnici imena nekdanjega nemškega nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, še dodaja STA.