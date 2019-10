Nemčija: neonacist svoj napad posnel in ga objavil na spletu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji se nadaljuje preiskava sredinih napadov v mestu Halle, v katerih sta bila ubita dva človeka. Med drugim so preiskali hišo domnevnega napadalca v kraju Benndorf približno 40 kilometrov zahodno od Halleja, je poročala regionalna televizija MDR. Predstavniki judovskih organizacij so ob tem oblasti pozvali k zaščiti judovske skupnosti.

Policija ni želela potrditi poročanja MDR, da je preiskala hišo v Bennsdorfu na severovzhodu Nemčije. V tej hiši naj bi živela domnevni napadalec Stephan Balliet in njegova mati.

Domnevnega napadalca aretirali, ko je bil udeležen v prometni nesreči

Policisti so preiskali tudi več hiš v mestu Landsberg, kjer naj bi bilo ukradeno temno zeleno vozilo, ki je imelo enako registrsko oznako kot vozilo, za katerim se je napadalec skrival med streljanjem.

Domnevni napadalec naj bi po poročanju medijev pobegnil iz Halleja v Landsberg, kjer je grozil zaposlenim v trgovini z avtomobili in vzel novo vozilo za pobeg. Nato je bil udeležen v prometni nesreči, pri čemer ga je policija aretirala.

Er wollte eine Synagoge stürmen, schoss auf Passanten und Polizisten - und filmte sich dabei. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. https://t.co/fyVzMBqT58 — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) October 10, 2019

Policija je kmalu po aretaciji sporočila, da je bilo v Landsbergu, ki leži približno 15 kilometrov vzhodno od Halleja, slišati streljanje. Del mesta, kjer je prišlo do streljanja, je bil do davi zaprt.

Ugotavljajo, ali je imel napadalec pomagače

Prav tako še vedno ugotavljajo, ali je imel napadalec pomagače. V sredo so sicer sporočili, da je napade izvedel en storilec, potem ko so sprva domnevali, da jih je več.

Foto: Reuters

Po navedbah varnostnih virov je močno oboroženi napadalec pred sinagogo v Halleju odložil doma narejeno eksplozivno napravo, zatem pa poskušal vstopiti v verski objekt. Varnostniki so mu to preprečili. Pred sinagogo je ustrelil žensko, zatem je pobegnil z avtomobilom in v bližnji turški restavraciji ustrelil še moškega. Več ljudi je bilo ranjenih, od tega dva huje.

Šlo je za antisemitski napad

Za napad je osumljen 27-letni nemški državljan Balliet, ki policiji v zvezni deželi Saška-Anhalt doslej ni bil znan po desničarskih nazorih. Zvezno generalno tožilstvo na podlagi doslej zbranih podatkov ocenjuje, da je imel napadalec desničarski motiv oz. da gre za antisemitski napad.

Svoj napad je posnel in ga objavil na spletu

Napadalec je napad posnel in 35 minut dolg posnetek objavil na spletu, je sporočila skupina SITE, ki nadzoruje dogajanje na spletu. Ogledalo si ga je okoli 2.200 ljudi, so navedli.

Skupina je sporočila, da je domnevni napadalec 1. oktobra na spletu objavil tudi manifest v angleščini, dolg približno 10 strani. V njem so fotografije orožja, ki ga je uporabil, omenja tudi prenos v živo prek spleta in da je njegov namen ubijati nebelce, vključno z judi. Omenja tudi, da načrtuje napad na sinagogo v Halleju na judovski praznik jom kipur.

Foto: Reuters

Predstavniki judovske skupnosti so bili ob tem kritični do nemških oblasti in od njih zahtevali zaščito. Vodja Osrednjega judovskega sveta v Nemčiji Josef Schuster je poudaril, da je "škandalozno, da policija ni varovala sinagoge v Halleju na praznik, kot je jom kipur".

Tudi vodja Svetovnega judovskega kongresa Ronald Lauder je poudaril, da so potrebna dejanja, ne besede. Pozval je k stalnemu nadzoru judovskih krajev. "Takoj je treba sprožiti enoten boj proti neonacističnim in skrajnim skupinam, ki ogrožajo našo blaginjo," je povedal po poročanju tujih agencij.

Halle bosta sicer danes obiskala nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in notranji minister Horst Seehofer.