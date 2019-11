V Italiji razbili skupino, ki je skušala ustanoviti neonacistično stranko

V več hišnih preiskavah po celi državi so policisti zasegli številna orožja in predmete z nacistično simboliko.

V Italiji so razkrili zaroto, v okviru katere so nameravali skrajni desničarji ustanoviti novo nacistično stranko. V več hišnih preiskavah po celi državi so policisti zasegli številna orožja in predmete z nacistično simboliko.

Policija je hišne preiskave izvedla v 16 mestih od Sicilije do italijanskih Alp v okviru preiskave, ki so jo zagnali pred dvema letoma. V okviru 19 hišnih preiskav je zasegla celo vrsto nacističnih zbirateljskih kosov, od svastik do slik nemškega nacističnega diktatorja Adolfa Hitlerja. Našli so tudi več kosov orožja, med drugim pištole, puške in samostrel.

Načrtovali ustanovitev neonacistične stranke

V skrajni skupini so bili zelo različni ljudje, ki jih je povezovala skupno ideološko prepričanje in volja, da ustanovijo nacistično, ksenofobno in antisemitsko gibanje. Nova stranka bi se imenovala Italijanska nacionalsocialistična stranka delavcev. Imeli so oblikovano že podobo in spisan manifest stranke, nove člane pa so iskali preko družbenih omrežij, je sporočila policija.

Ob tem ni pojasnila, koliko ljudi se je pridružilo skrajni skupini ali koliko so jih aretirali. Med snovalci stranke naj bi bil sicer član mafijske družine 'Ndrangheta, vodila pa naj bi jo 50-letnica, ki si je imenovala Hitlerjev višji praporščak. Skupina je med drugim negovala stik tudi z drugimi skrajnimi skupinami v tujini, med drugim na Portugalskem, v Franciji in Veliki Britaniji.