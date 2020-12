V Nemčiji prepovedali neonacistično skupino

Policija je izvedla hišne preiskave pri 13 članih skupine, ki je znana tudi pod imenom Sturmbrigade 44, v deželah Hessen, Mecklenburg-Predpomorjanska in Severno Porenje - Vestfalija. V okviru racije nameravajo zaseči premoženje skupine in morebitno propagando, piše STA.

Lahko bi se zatekli k nasilju, da bi ponovno vzpostavili nacistično državo

Varnostne oblasti svarijo pred možnostjo, da bi se skupina zatekla k nasilju za ponovno vzpostavitev nacistične države.

Skupina obstaja od leta 2016 in ima po ugotovitvah oblasti vzpostavljeno trdno strukturo. Na njih so postali med drugim pozorni, ko so leta 2018 na vlaku našli vrečo z orožjem in majico z napisom "Sturmbrigade 44 Koethen-Anhalt", še piše STA.