V Nemčiji padel tragičen rekord

V ZDA je zaradi covid-19 v enem dnevu umrlo več kot 2000 ljudi. Potrdili so tudi 167 tisoč novih okužb z novim koronavirusom. Naraščajo bojazni, da bo okužb in smrti še več po prazniku zahvalni dan, ki bo v četrtek.

Po podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkins se je doslej v ZDA z novim koronavirusom okužilo skupaj skoraj 12,6 milijona ljudi. Umrlo je skoraj 260 tisoč bolnikov s covid-19. V bolnišnicah se trenutno zdravi okoli 88 tisoč bolnikov.

Bela hiša je sporočila, da nameravajo decembra v prvi distribuciji razposlati po ZDA 6,4 milijona doz cepiv, do konca leta pa 40 milijonov. Ameriška zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA) bo predvidoma 10. decembra izdala dovoljenje za izredno uporabo cepiva podjetjema Pfizer in BioNTech.

Za dovoljenje bo kmalu zaprosilo še podjetje Moderna in potem še nekaj drugih, ki prav tako razvijajo svoja cepiva. Guverner zvezne države New York je v torek sporočil, da je zaradi covid-19 dan prej umrlo 47 ljudi, v bolnišnicah se zdravi 2856 oseb, od 165 tisoč opravljenih testov pa je bilo pozitivnih 2,96 odstotka.

Mesto New York se je odločilo za ostrejše ukrepe proti kršiteljem navodil zdravstvenih oblasti. Tisti, ki bodo kršili odredbo o samoizolaciji, bodo kaznovani z od 1000 do 2000 dolarji.

Obiskovalci mesta morajo opraviti test ali oditi za 14 dni v samoizolacijo. To bo od zdaj veljalo tako za prihode na letališčih kot tudi na avtobusnih in železniških postajah. V mestu New York je v zadnjih treh tednih hospitalizacija bolnikov s covid-19 narasla za 92 odstotkov, na 931 oseb, piše STA.