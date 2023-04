V Nemčiji nova velika stavka v prometu

Nemčijo je danes zajela nova velika stavka zaposlenih v prometu. Pridružili so se ji zaposleni v okoli 50 podjetjih, med drugimi v upravljavcu železnic Deutsche Bahn. V sindikatu EVG so pojasnili, da bo stavka v prometu potekala od 3. ure zjutraj do 11. ure dopoldne, potniki pa naj se pripravijo na zamude in odpovedi.