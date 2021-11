V Nemčiji in Avstriji zabeležili nov rekord pri okužbah

V Avstriji od danes za dostop do večine področij javnega življenja velja pogoj PC, kar pomeni, da so storitve na voljo le tistim, ki so covid-19 preboleli ali so proti njemu cepljeni, ne pa tudi testiranim. Nemčija beleži rekordno sedemdnevno pojavnost potrjenih okužb z novim koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev.

Kot je v petek odločila avstrijska vlada, velja pravilo PC povsod tam, kjer je doslej veljalo pravilo PCT (preboleli, cepljeni, testirani), torej za starejše od 12 let med drugim za obisk gostinskih lokalov, kulturnih in športnih ustanov, prireditev z več kot 25 osebami ter za koriščenje storitev, kot je na primer frizer. Pogoj velja tudi za bivanje v hotelih.

Ponekod v Avstriji so obvezne maske FFP2

Pogoj PC ne velja za obisk trgovin, vendar je tam obvezno nošenje zaščitnih mask FFP2. Prav tako v muzejih in knjižnicah.

Na delovnem mestu je še vedno potreben negativen test na okužbo z novim koronavirusom. Pri tem se upoštevajo tudi hitri antigenski testi, kar je po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA predvsem posledica manjše dostopnosti testiranja PCR na določenih območjih.

V prehodnem obdobju štirih tednov bo za tiste, ki so prejeli prvi odmerek cepiva proti covid-19, veljalo, da so pogoj cepljen izpolnili, če bodo hkrati predložili negativni test PCR.

Oseba velja za cepljeno, če je od drugega odmerka minilo manj kot devet mesecev, sicer je potreben tretji odmerek cepiva proti covid-19.

V soboto zabeležili največ okužb od začetka epidemije

V Avstriji so v nedeljo zabeležili 8.554 novih primerov covid-19. Dan prej so z 9.943 pozitivnimi testi dosegli novo najvišje dnevno število novih primerov od začetka pandemije. V intenzivnih enotah bolnišnic zdravijo 365 bolnikov s to boleznijo.

Ob tem v državi narašča zanimanje za cepljenje proti covid-19. Samo v soboto so cepili skoraj 32 tisoč ljudi, od tega je bil vsak tretji prvič cepljen.

V Nemčiji sedemdnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev po podatkih Inštituta Roberta Kocha (RKI) znaša 201,1 in je tako najvišja od začetka pandemije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Včeraj objavljene številke so občutno višje, kot so bile minuli teden, ko je na primer sedemdnevna pojavnost v četrtek znašala 154,5. Teden dni pred tem je bila še 130,2. Dozdajšnji rekord so sicer v Nemčiji zabeležili 22. decembra lani, in sicer ob vrhuncu drugega vala epidemije, ko je incidenca znašala 197,6.

Zaostritve na več področjih

Razprava o tem, kaj bo prinesel četrti val, in s kakšnimi ukrepi ga zajeziti, se tako tudi v Nemčiji zaostruje, tako na ravni politikov kot tudi na ravni zdravstvene stroke. Ministrska ekipa kanclerke Angele Merkel je v odhajanju, in v času koalicijskih pogajanj o oblikovanju nove vlade po septembrskih volitvah ni želela sprejemati radikalnejših odločitev. A tem pogajanjem za zdaj ni videti konca, in vse bolj se nakazuje, da nove vlade še ne bo tako kmalu, piše dpa.

Precepljenost proti covid-19 v Nemčiji medtem ostaja pod 70 odstotki, zaradi česar se vrstijo pozivi pristojnih k cepljenju.