V napadu v kraju Elad v Izraelu so bile danes zvečer ubite najmanj tri osebe, še tri so ranjene, so po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdili izraelski reševalci. Napadalca naj bi bila dva, eden je streljal, drugi je mimoidoče napadel s sekiro.