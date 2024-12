V napadu sirskih in ruskih sil na begunsko taborišče ubitih enajst civilistov

Sirska vojska s pomočjo zaveznikov nadaljuje protiofenzivo proti islamističnim upornikom na severozahodu Sirije. V letalskih napadih sirskih in ruskih sil na mesto Idlib in tamkajšnje begunsko taborišče je bilo ubitih 11 civilistov, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Podporo Damasku je medtem izrazila Kitajska.

"V skupnih napadih ruskih in sirskih vojaških letal na več območij, vključno z mestom Idlib in taboriščem za razseljene osebe na severu mesta, je umrlo 11 civilistov," je sporočil observatorij s sedežem v Združenem kraljestvu in dodal, da je bilo ob tem v napadih ranjenih več deset ljudi.

Novi spopadi so na severozahodu Sirije izbruhnili v sredo, ko so islamistični uporniki nepričakovano napadli tamkajšnje položaje sirske vojske in nato bliskovito prevzeli nadzor nad Alepom, kar je prvič po letu 2012, da je sirska vojska izgubila nadzor nad drugim največjim mestom v državi.

V nekaj več kot petih dnevih je bilo ubitih več kot 370 ljudi

Pri protiofenzivi sirski vojski pomagajo predvsem ruska vojaška letala. V nekaj več kot petih dneh novih spopadov v državi, kjer državljanska vojna sicer traja že od leta 2011, je bilo ubitih več kot 370 ljudi, med njimi več deset civilistov.

Podporo sirski vladi pod vodstvom predsednika Bašarja al Asada je danes izrazila tudi Kitajska, ki je sporočila, da podpira prizadevanja Damaska za ohranitev nacionalne varnosti in stabilnosti. "Kitajska si je pripravljena pozitivno prizadevati za preprečitev nadaljnjega poslabšanja razmer v Siriji," je ob tem še sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu.