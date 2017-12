V Moskvi avtobus zapeljal v podhod. Več mrtvih. #video

Na posnetkih nadzornih kamer je bilo videti, kako so se ljudje razbežali pred avtobusom, ki je peljal po širokih stopnicah na vhodu za postajo podzemne železnice Slavjanski Bulvar na zahodu prestolnice. Ustavil se je, ko se je zaletel v strop podhoda, poroča britanski BBC.

Na posnetkih, ki jih je predvajala ruska televizija, je bilo tudi videti, da je avtobus na stopnicah podrl več peščev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ni pa jasno, ali so med žrtvami tudi potniki mestnega avtobusa.

Ni še jasen niti vzrok nesreče, je pa policija pridržala voznika avtobusa, za katerega so sicer ugotovili, da je trezen.

JUST IN: Moment bus rammed into Moscow pedestrians caught on camera (VIDEO) https://t.co/YSBGGAHl4F pic.twitter.com/UdHINcdTNu