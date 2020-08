V Minsku že deveta zaporedna noč protestov

Tokrat se je na Trgu neodvisnosti v Minsku zbralo nekaj tisoč protestnikov, ki so mahali z rdeče-belimi zastavami beloruske opozicije, vzklikali "Odidi" in zahtevali odstop avtoritarnega voditelja, piše STA.

Zahtevali izpustitev opozicijskih voditeljev in več tisoč protestnikov

Zbrani so se med drugim odpravili do centrov za pridržanje ter zahtevali izpustitev opozicijskih voditeljev in več tisoč protestnikov, ki so jih varnostne sile aretirale na prejšnjih shodih. Te je sicer zaznamovalo brutalno nasilje nad protestniki, ki je sprožilo val ogorčenja doma in v tujini.

V znak solidarnosti začeli stavko

V ponedeljek – dan po največjih protestih v Belorusiji od razpada Sovjetske zveze, na katerih se je v nedeljo po poročanju AFP zbralo več kot 100 tisoč, po navedbah beloruske opozicije in neodvisnih medijev pa celo več kot 200 tisoč ljudi – so zaposleni v več velikih tovarnah in na državni televiziji v znak solidarnosti in podpore zahtevam opozicije začeli stavko, navaja STA.

Jezna množica pregnala Lukašenka z odra

Lukašenko se je po pisanju STA odločil za obisk ene od tovarn v Minsku, kjer so zaposleni stavkali, a ko je skušal nagovoriti delavce, ga je jezna množica pregnala z odra z žvižgi in klici "Odidi". Predsednik, vidno jezen, je bil prisiljen oditi z odra, pri čemer je dejal: "Hvala, povedal sem vse. Zdaj lahko vzklikate 'Odidi'."

"Novih volitev ne bo, razen če me ubijete"

Pred tem je Lukašenko v govoru jasno zavrnil zahteve opozicije za ponovitev predsedniških volitev, med drugim z besedami: "Novih volitev ne bo, razen če me ubijete." Pozneje je sicer nakazal, da bi bil morda pripravljen predati vsaj del svoje oblasti, a šele po izvedbi referenduma o spremembi ustave.

Foto: Reuters

Pritisk na Lukašenka se stopnjuje

Voditelji Evropske unije se bodo v sredo sestali na izredni videokonferenci o razmerah v Belorusiji. Svojo podporo zahtevam opozicije in jasno obsodbo nasilja nad protestniki so v preteklih dneh izrazili številni evropski voditelji, zaskrbljenost nad razmerami v Belorusiji je med drugim izrazil tudi predsednik ZDA Donald Trump.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) je v ponedeljek izrazila zaskrbljenost ter sporočila, da je beloruski vladi "uradno ponudila" svojo pomoč pri vzpostavljanju in vodenju odprtega in konstruktivnega dialoga z opozicijo, piše STA.

A po drugi strani je Moskva, Lukašenkova najtesnejša zaveznica, sporočila, da se je pripravljena vmešati in pomagati Belorusiji, če bo to potrebno.