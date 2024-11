Zaradi domnevne zastrupitve z metanolom je v Laosu umrlo šest tujih turistov, in sicer dve Avstralki, dva Danca, Angležinja in Američan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za mlade, ki so se zastrupili med uživanjem alkoholnih pijač v kraju Vang Vieng, znanem med popotniki iz vsega sveta.